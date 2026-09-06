Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 7 по 13 вересня показує стрімке потепління: якщо на початку тижня вдень буде лише +19°, то до суботи повітря прогріється до +27°.

погода на Харківщині вже кілька тижнів тримає мешканців у напрузі — і новий тиждень не стане винятком. За даними синоптиків, з 7 по 13 вересня температура вдень зросте з +19° до +27°, а нічні показники підвищаться з +11° до +18°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень повітря прогріється від +19° до +27°, а вночі температура коливатиметься від +9° до +18°.

У понеділок, 7 вересня, вдень очікується +19°, вночі — +11°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 8 вересня, стовпчики термометрів вдень підуть до +20°, вночі — до +11°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 9 вересня, повітря прогріється до +22° вдень, а вночі похолодає до +9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 10 вересня, температура вдень підніметься до +26°, вночі утримається на позначці +12°. Небо малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень очікується +26°, вночі — +15°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У суботу, 12 вересня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +27° вдень, вночі — +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 13 вересня, вдень очікується +25°, вночі повітря залишиться теплим — +18°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, коли вдень повітря прогріється до +27°. Найпрохолодніше буде на початку тижня, у понеділок, 7 вересня, коли максимум становитиме лише +19°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а єдиний день з можливими опадами — понеділок, 7 вересня.

Через стрімке потепління протягом тижня варто заздалегідь коригувати одяг: на початку тижня знадобиться тепліша куртка, а вже з четверга — легкий одяг, головний убір і вода для прогулянок у спекотні години. У понеділок, коли можливі опади, синоптики радять узяти парасольку та бути обережними на дорозі.

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