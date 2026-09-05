З початку вересня в супермаркетах Харкова на окремих полицях стало менше борошна та круп — у місцевих і національних мережах фіксують зменшення асортименту після ворожих ударів по продовольчих складах.

Ризики дефіциту продуктів у Харківській області стають дедалі відчутнішими для покупців — на початку вересня в супермаркетах міста поменшало борошна та круп. Як повідомляє Суспільне, у місцевих і національних торговельних мережах на окремих полицях товару стало менше, і харків'яни це вже помітили.

Основна причина зменшення асортименту — серія ворожих ударів по продовольчих складах та логістичних об'єктах. Через пошкодження інфраструктури постачання частини продуктів, зокрема борошна, круп і гречки, відбувається з перебоями.

У Мінагрополітики раніше попереджали, що удари РФ по продовольчих складах можуть підняти ціни на продукти приблизно на 2,5%. Водночас у відомстві наголошують, що критичного дефіциту базових продуктів наразі не прогнозують — йдеться про тимчасові складнощі з постачанням.

Яких продуктів поменшало на полицях

Найбільше зміни помітні у відділах бакалеї: зменшився вибір борошна, різних видів круп і гречки. У деяких торгових точках полиці частково порожні, однак повного зникнення товарів немає — продукція з'являється, щойно надходить нове постачання.

Продавці та представники мереж пояснюють ситуацію не дефіцитом як таким, а нерівномірністю доставки: після ударів по складах частина запасів була знищена, тож окремі позиції доводиться завозити меншими партіями та з більшим інтервалом.

Що кажуть у владі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що порожні полиці пов'язані з ударами по складах, і запевнив, що ситуація контрольована. За його словами, критичної нестачі продуктів немає, а логістику відновлюють у плановому порядку.

Фахівці радять харків'янам не створювати ажіотажний попит: закупівля продуктів «про запас» лише прискорює спустошення полиць і підштовхує ціни вгору. За наявності запасів у домогосподарствах ризик штучного дефіциту суттєво знижується.

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