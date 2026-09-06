Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 7 по 13 вересня оприлюднено.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 7 по 13 вересня оприлюднило АТ «Чернігівобленерго» — у робочі дні без електроенергії сидітимуть десятки вулиць Чернігова, а у вихідні перелік знеструмлень помітно скоротять.

Планові роботи поділено на два часові проміжки. Щодня з 08:00 до 20:00 світло вимикатимуть у дачному товаристві «Лелека» (будинки 15, 16, 17, 21, 26, 27), на вулиці Набережна (буд. 2, 31, 33, 11111) та Першій Набережній (буд. 21, 41, 45, 47, 49, 45А) — цей графік діятиме з 7 по 13 вересня включно.

Другий проміжок — з 09:00 до 17:00 — зачепить лише робочі дні. Найширший перелік адрес заплановано на 7 вересня: вулиці Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, Гетьмана Полуботка, Елеваторна, Забарівський, Заньковецької, Коцюбинського, Леоніда Пашина, Липинського, Мстиславська, Нова, Одеська, Пам'ятна, Першотравнева, Підлісна, Подусівська, Полуботка, П'ятницька, Реміснича, Романа Бжеського, Садова, Солов'їна, Солов'їний, Спортивна, Старобілоуська, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степний, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська. Окремо з 09:00 до 19:00 знеструмлять будинки 37 і 39 на вулиці Киїнській.

8 вересня до переліку додадуться вулиці Борисоглібська, Дніпровська, Дніпровський, Миру, Подусівський, Танкістів і Шевченка, 9 вересня — Галини Кузьменко, Гонча, Іоанна Максимовича, Князя Чорного, Олександра Мацієвського, Пантелеймонівська, Перемоги та Хлібопекарська, а 10 вересня — В'ячеслава Чорновола, Івана Мазепи і Любецька. У четвер 11 вересня без світла сидітимуть і мешканці вулиць 1-ї танкової бригади, Кибальчича, Київська, Кільцева, Космонавтів, Котляревського, Левка Лук'яненка, Михайла Грушевського, Народного руху, Олексія Сенюка, Північна, Північний, Проектний, Соснова та Ялівщина.

У вихідні 12 і 13 вересня обсяг робіт буде меншим: з 08:00 до 20:00 знеструмлять лише дачне товариство «Лелека», вулиці Набережна та Перша Набережна за тими самими адресами, що й у будні.

Як дізнатися про відключення у своєму будинку

Повний графік планових вимкнень публікують на офіційному сайті АТ «Чернігівобленерго» в розділі «Відключення». У разі аварійного знеструмлення компанія радить звертатися до кол-центру або стежити за оголошеннями на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

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