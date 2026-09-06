Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 7 по 13 вересня передбачають щоденні планові знеструмлення.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 7 по 13 вересня передбачають щоденні планові знеструмлення. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Енергетики проводять планові ремонтні роботи на мережах, тому електроенергію тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях Черкас та в селі Домантове. Більшість знеструмлень триватимуть кілька годин у робочий час.

Коли та на яких вулицях вимикатимуть світло

У понеділок, 7 вересня, з 09:00 до 17:00 без електроенергії лишаться будинки на вулиці Смілянській (№№ 166, 167, 171, 173, 173/1, 173/2, 173/6, 177, 179, 189). З 09:00 до 15:00 знеструмлять вулиці Авіаторів Касяненків, Р. Сашевича, Землевпорядну, Сонячну та В. Хвойки.

Того ж дня з 09:00 до 16:00 відключення зачеплять вулиці Припортову Волкова, В. Чорновола, Захисників України, Кривалівську, Надпільну, а також бульвар Т. Шевченка (будинки 311а, 317).

У вівторок, 8 вересня, з 09:00 до 16:00 світла не буде на бульварі Т. Шевченка (№№ 88, 90, 96–112, 106, 108), на вулиці Університетській, 26/1, на вулиці В. Стуса (№№ 56, 58–73, 61, 63), у провулку М. Слабошпицького (№№ 63–122, 86) та на вулиці Героїв Дніпра, 90.

У середу, 9 вересня, з 09:00 до 17:00 планові роботи проведуть на вулиці В. Великого — без світла лишаться будинки №№ 33, 33/1, 35, 37, 39, 43, а також будинки на вулиці Н. Сотні. У четвер, 10 вересня, з 09:00 до 16:00 знеструмлять вулиці Пахарів (№№ 4, 26, 45, 49, 57, 59) та Грибну.

У п'ятницю, 11 вересня, з 09:00 до 16:00 відключення планують на вулицях Праведниці Шулежко, Добровольчих батальйонів, М. Грушевського, С. Петлюри та І. Гонти. Частково з 08:00 до 17:00 електроенергію вимикатимуть у селі Домантове — на вулицях Криворучка, Перемоги та Шкільній.

Що робити під час відключення

Аби зменшити незручності, енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Світло повертають одразу після завершення робіт, однак час може трохи зміщуватися залежно від складності завдань на лінії. Детальні графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 7 по 13 вересня оновлюють на офіційному сайті обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть телефони та павербанки: опубліковано графіки відключення світла в Черкаській області 1 та 2 вересня.