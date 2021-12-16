Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» и блогер Максим Несмиянов заглянул с ревизией в один из пивных магазинов Запорожья и показал, в каких условиях там осуществляется торговля.

Видео блогер опубликовал на своём канале.

«Уборка в помещении проводится «регулярно», - с сарказмом подчеркнул ревизор.

Блогер зафиксировал большое количество плесени, а также старый и не очень чистый камин, в котором ко всему прочему лежит выброшенная бутылка пива.

Блогер поинтересовался у продавщицы, почему в углах помещения не убирается, на что она ему ответила: «Не мне же это делать и вообще-то всё здесь убирается».

«Эх, Юра, такое было хорошее заведение. О-о-о, тут даже есть wi-fi. Юра, мы нашли плюс – здесь wi-fi и швабра с плесенью!», - отметил блогер, уходя из пивного магазина.

Как сообщала Politeka, Максим Несмиянов посетил один из запорожских рынков с проверкой.

Также Politeka сообщала, что Максим Несмиянов посетил запорожские магазины с проверкой.