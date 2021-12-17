Украинские родители просят отменить домашние задания для школьников - по их словам, детям катастрофически не хватает времени на отдых.

На официальном сайте Президента Украины 16 декабря разместили новую петицию с просьбой сократить школьную программу и вовсе отменить обязательное выполнение домашних заданий.

Как заявила автор инициативы Петровская Наталья, учеников очень истощает такая большая нагрузка.

У детей не хватает времени на базовые потребности во сне и отдыхе, так как они до ночи сидят над учебниками. Родители возмущаются, что малыши не успевают посещать спортивные и развивающие кружки.

"Они и так из телефонов не вылезают,а тут ещё им свободного времени,совсем отупеют.Всю жизнь были домашние задания для закрепления полученных знаний в школе и никто от этого не умер", "Пусть дети не сидят в интернете, и тогда будут все успевать!", "родители должны за учителей работать?", "Можно подумать что они очень заняты уроками, сидят больше в интернете", " Вернуть образование, которое было при Советском союзе. Сколько грамотных инженеров было, научных сотрудников и т.д. Было время спортом заниматься, в школах были различные кружки. Сейчас это просто издевательство над детьми", - пишут украинцы в комментариях к петиции.

Напомним о ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.

Как Politeka писала, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.

Также Politeka сообщала, в Украине изменили сроки зимних каникул: в каких областях школьники будут отдыхать меньше.