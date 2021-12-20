Перед сильными заморозками Украину продолжат атаковать сильные дожди вперемешку с мокрым снегом – температура постепенно продолжит опускаться во всех областях.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на конец декабря. Новая неделя в Украине начнется с постепенного похолодания и дождей. Осадки ожидаются во всех регионах, кроме Одесской области. В большинстве регионов будет дождь с мокрым снегом, но в некоторых западных областях ожидается снег.

В южных областях в понедельник будет 2-4 градуса, а в центральных регионах температура опустится до 1..-2 градусов. Такой же температурный режим ожидается в восточных областях, кроме Запорожской области. Там столбики термометра покажут 2-4 градуса.

Холоднее всего 20 декабря будет на Западе. Днем там ожидается около 0..-2 граудсов, а ночью в отдельных областях похолодает до -4 градусов. Практически во всех западных регионах в понедельник ожидается сильный снег, который будет поддерживаться минусовой температурой.

Добавим, что через пару дней в Украину придет сильное похолодание. В отдельных областях температура опустится до 13-15 градусов. Морозы будут атаковать Украину как днем, так и ночью.

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