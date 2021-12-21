Во Львовской области из-за непогоды спасатели отбуксировали рейсовый автобус в котором находилось 13 пассажиров.

21 декабря в 03:02 спасателям поступило сообщение о ЧП.

В с. Грушев Яворивского района из-за снегопада на автодороге «Львов – Грушев» не мог самостоятельно выехать рейсовый автобус международного сообщения «Киев-Зелена-Гура».

В автобусе находилось 13 пассажиров.

К месту вызова выехали спасатели 54-го Государственного пожарно-спасательного поста С. Немиров.

Спасатели отбуксировали автобус и он продолжил движение по запланированному маршруту.

К слову, На Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - сегодня город с самого утра утопает в пробках.

Как сообщают жители столицы, добраться из пригорода до метро оказалось настоящей проблемой проблемой.

"Пожалуй, метрополитен - единственный шанс на сегодня попасть вовремя на работу в столице",- пишут в сети.

В Киеве сейчас работают около 300 снегоуборочных автомобилей.

На дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.

Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.

"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.

Напомним, что черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото: "Что с нами делают?".

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