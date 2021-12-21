21 декабря в 03:02 спасателям поступило сообщение о ЧП.
В с. Грушев Яворивского района из-за снегопада на автодороге «Львов – Грушев» не мог самостоятельно выехать рейсовый автобус международного сообщения «Киев-Зелена-Гура».
В автобусе находилось 13 пассажиров.
К месту вызова выехали спасатели 54-го Государственного пожарно-спасательного поста С. Немиров.
Спасатели отбуксировали автобус и он продолжил движение по запланированному маршруту.
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К слову, На Киев вчера, 20 декабря, обрушился снегопад - сегодня город с самого утра утопает в пробках.
Как сообщают жители столицы, добраться из пригорода до метро оказалось настоящей проблемой проблемой.
"Пожалуй, метрополитен - единственный шанс на сегодня попасть вовремя на работу в столице",- пишут в сети.
В Киеве сейчас работают около 300 снегоуборочных автомобилей.
На дорогах столицы образовались многочисленные пробки - люди пытаются попасть на работу добираясь на метро.
Жители столицы из-за огромных пробок решили пересесть с собственных машин на метро.
"Вход в станцию метро Черниговская выглядит вот так", - говорится в сообщении.
Напомним, что черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото: "Что с нами делают?".
Как сообщала Politeka, на улицах Египта выпал снег, закрывают школы и порты: видео неожиданного явления.
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