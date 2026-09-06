Як прискорити повільний смартфон без купівлі нового пристрою: приховані налаштування Android — швидші анімації та «заморожування» фонових застосунків — здатні помітно пожвавити роботу системи й зменшити витрату батареї.

Повільний смартфон та телефон, що завис — проблеми, які часто вдається розв'язати простими налаштуваннями, а не заміною техніки. Як прискорити повільний смартфон за лічені хвилини, розповідаємо далі.

Швидші анімації: інтерфейс реагує миттєво

Смартфон часто здається повільним не через слабкий процесор, а через довгі системні анімації. Якщо скоротити їхню тривалість удвічі, інтерфейс починає реагувати помітно швидше, хоча реальна продуктивність пристрою не змінюється.

Щоб отримати доступ до потрібних параметрів, спершу активують меню розробника: «Налаштування» → «Про телефон» → «Відомості про ПЗ», після чого сім разів натискають на «Номер збірки». У налаштуваннях з'явиться розділ «Параметри розробника».

У підрозділі «Малювання» треба змінити три пункти: «Анімація вікон», «Анімація переходів» та «Тривалість анімації». За замовчуванням там стоїть значення 1x — його змінюють на 0,5x. Тоді анімації відтворюватимуться приблизно вдвічі швидше, але не зникнуть повністю.

«Заморожування» фонових застосунків

Ще один спосіб, на який звернув увагу журналіст MakeUseOf Панкіл Шах, — прихована функція «Suspend execution for cached apps». Коли користувач закриває чи згортає програму, Android не завжди одразу завершує її процес: частина застосунків лишається в оперативній пам'яті в кешованому стані.

Цей параметр фактично «заморожує» виконання кешованих процесів, щоб вони не витрачали процесор та інші ресурси без потреби. За спостереженням автора MakeUseOf, активація функції помітно скоротила фонове споживання енергії смартфона. Пункт можна знайти в тих самих параметрах розробника — назва й розташування відрізняються залежно від виробника та версії Android.

Що варто врахувати

Користуватися функцією слід обережно: надмірне обмеження фонових процесів може вплинути на синхронізацію пошти, роботу месенджерів та своєчасність сповіщень. У Google нагадують, що сучасний Android уже самостійно обмежує кешовані застосунки, тож найбільший ефект приховане налаштування дає на пристроях, де окремі програми надмірно активні у фоні.

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