Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області пояснило, яким дітям із сімей ВПО належить щомісячна виплата 3000 гривень, за яких умов вона зберігається та як подати заяву на її продовження.

Допомога для ВПО у Сумській області поповнилася ще однією виплатою — Головне управління Пенсійного фонду України в регіоні роз'яснило, яким дітям із сімей переселенців належить 3000 гривень щомісяця та за яких умов гроші зберігаються.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, інформує видання «Сумські Дебати». Ідеться про допомогу за пунктом 13-6 Порядку №332. Її призначають дітям із сімей ВПО, які не мають права на допомогу на проживання через те, що родина не відповідає критеріям щодо доходу.

Тобто навіть якщо сім'я «не проходить» за доходами, сама дитина може зберегти окрему виплату — 3000 гривень на місяць. Право на гроші має дитина з чинною довідкою ВПО, яка входить до складу родини внутрішньо переміщених осіб. Для дітей до 6 років жодних додаткових вимог щодо навчання немає.

Які умови для дітей від 6 до 18 років

Для старших дітей діє ще одна умова: дитина має або проживати на території активних чи можливих бойових дій, або навчатися за місцем фактичного проживання сім'ї. Форма навчання може бути будь-якою — очна, дистанційна чи змішана.

Як оформити та продовжити виплату

Заяву можна подати трьома способами: особисто в паперовій формі до обраного сервісного центру ПФУ, поштою до територіального органу Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для подання онлайн потрібно зайти на portal.pfu.gov.ua, авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відкрити розділ «Комунікації з ПФУ» та обрати «Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Далі — заповнити заяву, додати необхідні документи, підписати та надіслати до ПФУ.

У відомстві наголосили на важливій деталі: щоб продовжити виплату на наступний шестимісячний період, заяву треба подати повторно. Якщо цього не зробити, гроші за новий період не нараховуватимуть.

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