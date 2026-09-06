На Харківщині через безпекову ситуацію тимчасово зміниться рух низки приміських поїздів. «Укрзалізниця» повідомила, які саме рейси замінять у період з 7 до 10 вересня.

Графік руху поїздів у Харківській області знову зазнає змін — через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух низки приміських рейсів.

Про новий розклад повідомляє «Укрзалізниця», передає «Слобідський край». Коригування діятимуть з 7 до 10 вересня, тож пасажирам варто заздалегідь перевірити, яким поїздом вони їхатимуть.

Які рейси замінять

Упродовж 7–9 вересня пасажирам рекомендують скористатися такими поїздами:

№6513 «Харків-Пасажирський — Герсеванівський» замість №6825;

№6524 «Герсеванівський — Харків-Пасажирський» замість №6826;

№6525 «Харків-Пасажирський — Герсеванівський» замість №7001.

Ще одне коригування заплановане на 8–10 вересня: замість поїзда №6414 «Герсеванівський — Харків-Пасажирський» курсуватиме №6512.

Правила безпеки на період змін

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та дотримуватися правил безпеки у разі підвищеної загрози.

Що робити, якщо поїзд зупинився через небезпеку

Якщо склад зупинився через небезпеку, слід негайно залишити вагони, не залишатися на платформі й не перебувати поблизу залізничних колій. Від поїзда радять відійти щонайменше на 200 метрів або перейти до укриття.

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