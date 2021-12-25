Советский и российский сценарист, писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни - многие скорбят об утрате великого человека.

Об этом сообщают российские СМИ. При этом причина смерти не уточняется. Известно лишь, что Альберту Лиханову было 86 лет и его сердце внезапно остановилось.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - говорится в сообщении одного из Телеграм-каналов.

Первый рассказ "Шагреневая кожа" был напечатан в журнале "Юность" в 1962 году. Тогда же он становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля. Позже более 30 лет проработал главредом популярного молодежного журнала "Сфера".

Среди наиболее известных работ писателя — "Звезды в сентябре", трилогия "Семейные обстоятельства", "Голгофа", "Благие намерения", "Высшая мера", "Мальчик, которому не больно" и многие другие. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.