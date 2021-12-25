Об этом сообщают российские СМИ. При этом причина смерти не уточняется. Известно лишь, что Альберту Лиханову было 86 лет и его сердце внезапно остановилось.
"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - говорится в сообщении одного из Телеграм-каналов.
Первый рассказ "Шагреневая кожа" был напечатан в журнале "Юность" в 1962 году. Тогда же он становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля. Позже более 30 лет проработал главредом популярного молодежного журнала "Сфера".
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Среди наиболее известных работ писателя — "Звезды в сентябре", трилогия "Семейные обстоятельства", "Голгофа", "Благие намерения", "Высшая мера", "Мальчик, которому не больно" и многие другие. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.
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