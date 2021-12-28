Новый год 2022 украинцы встретят уже совсем скоро - существуют определенные правила и табу, о которых стоит помнить в новогоднюю ночь.

Как сообщает Politeka.net, некоторые считают их предрассудками и не верят в эти приметы, а некоторые убеждены, что все же лучше их соблюдать.

Ругаться: ссоры и склоки в этот праздник принесут проблемы и отвернут от вас удачу в предстоящем году.

Нельзя отказываться от праздничных угощений: вкусные блюда праздничного новогоднего стола несут определенную символику. Таким образом наши предки привлекали щедрый урожай на следующий год. Поэтому отказ от угощений может привлечь в дом бедность.

В новогоднюю ночь нельзя плакать: это привлечет болезни.

Не стоит стирать, убирать в доме и выносить мусор после заката 31 декабря: так можно накликать беду. Даже если вы не успели что-нибудь убрать в доме – позвольте себе расслабиться

Не переборщите с нарядом: так как есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.

Перед Новым годом нельзя оставлять долги и одолженные вещи: надо их вернуть. Если это не сделать, то будете в долгах весь следующий год.

Напомним, как одеться в новогоднюю ночь 2022, чтобы привлечь удачу.

Как сообщала Politeka, названа самая вредная новогодняя закуска, которую подают на каждом столе.

Также Politeka писала, как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных.