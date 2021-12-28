Как сообщает Politeka.net, некоторые считают их предрассудками и не верят в эти приметы, а некоторые убеждены, что все же лучше их соблюдать.
Ругаться: ссоры и склоки в этот праздник принесут проблемы и отвернут от вас удачу в предстоящем году.
Нельзя отказываться от праздничных угощений: вкусные блюда праздничного новогоднего стола несут определенную символику. Таким образом наши предки привлекали щедрый урожай на следующий год. Поэтому отказ от угощений может привлечь в дом бедность.
В новогоднюю ночь нельзя плакать: это привлечет болезни.
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Не стоит стирать, убирать в доме и выносить мусор после заката 31 декабря: так можно накликать беду. Даже если вы не успели что-нибудь убрать в доме – позвольте себе расслабиться
Не переборщите с нарядом: так как есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.
Перед Новым годом нельзя оставлять долги и одолженные вещи: надо их вернуть. Если это не сделать, то будете в долгах весь следующий год.
Напомним, как одеться в новогоднюю ночь 2022, чтобы привлечь удачу.
Как сообщала Politeka, названа самая вредная новогодняя закуска, которую подают на каждом столе.
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