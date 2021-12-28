На днях в сети интернет распространялась новость, что за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать – на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения, якобы, придется заплатить 30 грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

На самом деле, любители собирать грибы и ягоды, могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоены привычные для себя места.

Давайте анализировать вместе.

На прошлой неделе правительство приняло новую редакцию постановления "Об утверждении специальных такс для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде".

Документ не устанавливает никаких новых ограничений или запретов по использованию природных ресурсов, не вводит новых режимов охраны территорий и не определяет, какие зоны можно посещать, а какие нет.

В постановлении лишь устанавливается новый Порядок исчисления размера ущерба, причиненного природно-заповедному фонду. А именно, пересматриваются таксы, действовавшие до этого с 2013 года.

Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и в дальнейшем можно собирать грибы и ягоды. Если конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством).

Исключение, как и раньше, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, составляют территории строгого завещания. Они определены Проектами организации территорий соответствующих учреждений природно-заповедного фонда. Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Как и до этого, пребывание посторонних людей здесь запрещено. Есть соответствующие таблички с предупреждением. Да и служба охраны сообщает посетителям о существующих ограничениях. Поэтому случайно ошибиться и насобирать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно.

Целенаправленная же противоправная деятельность на такой территории сейчас действительно может стоить правонарушителям в 10 раз дороже.

Также обращаем внимание, что принятое постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда: национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков. То есть тех территорий, которые созданы для сохранения биоразнообразия и охраняются как национальное достояние. Такие объекты занимают лишь 6% территории страны. Документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, которые не входят в территорию ПЗФ. В этих случаях действуют другие отдельные нормативно-правовые акты.

Почему нужно было увеличивать размеры штрафов

Во-первых, чтобы провести индексацию действующих такс. Размеры ущерба, действовавшие до этого, не пересматривались с 2013 года. За это время индекс инфляции вырос более чем на 300%. Поэтому логично, что таксы нужно было пересматривать.

Во-вторых, из-за существенной разницы в размерах штрафов, действующих за нарушение законодательства, например, в лесах или на водных объектах. Ситуация, когда на территории ПЗФ, браконьерство каралось не так жестоко, как на других природных объектах, делало заповедные территории более привлекательными для злоумышленников. Для примера, только за три квартала 2021 года в пределах природно-заповедного фонда было зафиксировано нарушений больше, чем за весь 2020 год.

В-третьих, для защиты заповедных территорий и их биоразнообразия. Устаревший механизм начисления размера ущерба не соответствовал объему реальных убытков, наносимых природе. Браконьеры четко понимали, что уплатив мизерный штраф, они все равно получат значительно большую прибыль от незаконно выловленной рыбы или, например, от срубленной древесины.

"Устанавливаем новый подход для вычисления вреда, который могут нанести природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие меры помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", - прокомментировал и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Какие санкции будут применять теперь?

Міндовкілля подготовило инфографику с несколькими примерами: