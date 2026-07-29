Подорожчання проїзду у Вінниці не позначиться на пільгових категоріях населення.

Подорожчання проїзду у Вінниці набуде чинності з 1 серпня,, пише Politeka.net.

Із цього дня у громадському транспорті міста почнуть діяти нові тарифи, а найвигіднішим способом оплати залишиться використання проїзних квитків.

Відповідне рішення ухвалила міська влада після перегляду вартості перевезень. Разова поїздка коштуватиме 25 гривень. Водночас пасажири, які користуються абонементами, зможуть сплачувати від 15 до 17 гривень залежно від обраного пакета.

Для власників персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» передбачили кілька варіантів проїзних. Абонемент на 130 поїздок протягом 30 днів коштує 1500 гривень для дорослих, 750 гривень для студентів і учнів професійно-технічних закладів, а для школярів — 450 гривень.

Також доступний пакет на 80 поїздок. Його вартість становить 1200 гривень для дорослих, 600 гривень для студентів та 360 гривень для школярів. Окремо можна придбати безлімітний проїзний на місяць за 2250 гривень.

Для користувачів неперсоналізованих карток встановили інші розцінки. Пакет на 130 поїздок коштуватиме 1725 гривень, на 80 — 1380 гривень, а безлімітний абонемент на 30 днів обійдеться у 2600 гривень.

Подорожчання проїзду у Вінниці, як зазначають у міській раді, не позначиться на пільгових категоріях населення. Їхнє перевезення й надалі фінансуватимуть із бюджету громади. Крім того, для власників «Муніципальної картки вінничанина» залишиться можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.

Раніше у Вінницькій транспортній компанії повідомляли, що економічно обґрунтована вартість перевезень є значно вищою. За розрахунками підприємства, поїздка у трамваї або тролейбусі мала б коштувати 34 гривні, а в автобусі — 41 гривню.

Після доручення міського голови Сергія Моргунова запропоновані розрахунки переглянули. У результаті затвердили соціально орієнтований тариф, який має допомогти забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, підтримувати технічний стан рухомого складу та зберегти якість перевезень для пасажирів.

Джерело: Вінницька міська рада

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