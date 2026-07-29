Новий графік руху транспорту в Запоріжжі запроваджено із 28 липня через ремонтні роботи та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, пише Politeka.net.

Тимчасові зміни торкнуться кількох тролейбусних і трамвайних маршрутів, а окремі обмеження діятимуть до 2 серпня.

Як повідомили у «Запоріжелектротрансі», тролейбус №9 з 28 липня курсуватиме за зміненою схемою. Маршрут організують від вулиці Сєдова до площі Запорізької проспектом Соборним. Водночас автобус №97 працюватиме без змін і відповідно до чинного розкладу.

Суттєві коригування також стосуються трамваїв №3 та №16. Через продовження робіт на підстанції «Олександрівська-1», які виконує «Запоріжжяобленерго», щодня з 03:00 до 13:00 не здійснюватиметься рух на відрізку від площі Транспортної до кінцевої зупинки «Вокзал Запоріжжя-I».

У цей час вагони прямуватимуть альтернативною схемою через вулицю Університетську, Центральний ринок і майдан Волі, після чого повертатимуться на звичний напрямок у бік торговельного центру «Україна».

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає зміни й для тролейбусів №8 та №14. Вони тимчасово не курсуватимуть між зупинками «Автовокзал» і «Школа №70». Маршрут №14 обслуговуватимуть машини з автономним ходом, тоді як інший транспорт прямуватиме від зупинки «Набережна» до «Вокзалу Запоріжжя-I».

Для маршруту №8 кінцевими на час проведення робіт стануть площа Запорізька та «Вокзал Запоріжжя-I». Така схема діятиме до завершення ремонтних заходів на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Міські служби закликають пасажирів завчасно враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Це допоможе уникнути затримок і обрати найзручніший маршрут до місця призначення.

Джерело: Запоріжелектротранс

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