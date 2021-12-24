Про це йдеться на сайті НБУ, передає Politeka.net.
Напередодні Нового року, 30 грудня, система електронних платежів (СЕП) працює до 24 години, інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.
Зміни почнуться з 31 грудня: банківський день в системі електронних платежів триватиме до 13 години.
1-3 січня банки самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП в цей період проводяться датою банківського дня 4 січня 2022 року.
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4-6 СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.
З 7 по 9 січня всі банківські перекази через СЕП будуть здійснюватися з датою банківського дня 10 січня.
Відзначається, що в період з 1 по 3 січня, а також з 7 по 9 січня банки зобов'язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, забезпечивши їх достатньою кількістю готівки різних номіналів.
Також в НБУ нагадують, в період з 31 грудня по 4 січня діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений регулятором 30 грудня.
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