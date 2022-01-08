Об этом сообщает пресс-центр НБУ. Документ вносит изменения в шесть нормативно-правовых актов и будет на стадии общественного обсуждения до 31 января 2022 года.
Как отмечается в публикации регулятора, предложенные изменения позволят актуализировать следующие вопросы и правила:
- процесс взаимодействия между Национальным банком и участниками рынка, в частности о предоставлении необходимой дополнительной информации в случае осуществления надзора, организации и во время инспекционных проверок;
- полномочия членов инспекционной группы и обязанности руководителя объекта проверки;
- критерии оценки степени риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг;
- список признаков, наличие которых является основанием для заключения Национального банка об осуществлении рисковой деятельности;
- обеспечение участия представителя предоставлятеля финансовых услуг при рассмотрении вопроса о применении меры воздействия;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований по структуре собственности;
Популярные статьи сейчасПоказать еще
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе..."
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку: "Для меня украинцы и наша нация…"
"Это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона
- сроки предоставления информации об изменениях в составе сведений о структуре собственности;
- требования к структуре плана восстановления финансовой устойчивости страховщиков и кредитных союзов.
Напомним, Нацбанк изменил требования к банкам, выдающим кредиты: что нового с первого января
Как сообщала Politeka, блокировка счетов в Украине: за какую сумму переводов можно лишиться денег
Также Politeka писала, что Нацбанк вводит в оборот необычные 40 гривен: появились фото