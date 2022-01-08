Так, НБУ публикует для общественного обсуждения изменения ряда нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ. Документ вносит изменения в шесть нормативно-правовых актов и будет на стадии общественного обсуждения до 31 января 2022 года.

Как отмечается в публикации регулятора, предложенные изменения позволят актуализировать следующие вопросы и правила:

процесс взаимодействия между Национальным банком и участниками рынка, в частности о предоставлении необходимой дополнительной информации в случае осуществления надзора, организации и во время инспекционных проверок;

полномочия членов инспекционной группы и обязанности руководителя объекта проверки;

критерии оценки степени риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг;

список признаков, наличие которых является основанием для заключения Национального банка об осуществлении рисковой деятельности;

обеспечение участия представителя предоставлятеля финансовых услуг при рассмотрении вопроса о применении меры воздействия;

порядок осуществления контроля за соблюдением требований по структуре собственности;

сроки предоставления информации об изменениях в составе сведений о структуре собственности;

требования к структуре плана восстановления финансовой устойчивости страховщиков и кредитных союзов.

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