У понеділок, 10 січня, погода продовжить випробовувати українців на міцність, заливаючи дощами і засипаючи мокрим снігом, правда, вже не скрізь.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у понеділок, 10 січня, в Україні збережуться місцями сильні опади, крім п'яти областей, яким пощастить трохи більше. Так на території всієї країни очікуються мокрий сніг, що переходить в дощ. А от у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях стоятиме переважно сонячна погода.

Температура повітря на Заході очікується в межах -1...+ 1 градуса, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду.

На Півночі та в Центрі буде спостерігатися такий же температурний діапазон. На Сході стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла. На Півдні вдень до 5-7 зі знаком плюс і до 3 тепла вночі. У Криму прогріється до +10-12 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду.

За інформацією відомого українського синоптика Наталії Діденко, перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози, опади при цьому повинні "зникнути" після понеділка.

Згідно з народними прикметами, якщо 10 січня йде густий сніг, буде хороший урожай хліба. Також якщо на деревах іній і стоїть безвітряна погода - рік буде вдалим і врожайним. Потепління прийде, якщо 10 січня з неба йдуть пластівці снігу.

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