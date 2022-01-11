Согласно данным Укргидрометцентра, начиная со среды, 12 января, ударят серьезные морозы по всей территории страны. Существенных осадков при этом не ожидается, зато будет дуть северный ветер, порывистый и некомфортный.
Так, холоднее всего в среду, 12 января, будет на Западе, Севере и в Центре. Столбики термометров ночью опустятся до -10...-16, днем до -8...-10. Не поздоровится жителям Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областей.
На Востоке и Юге будет несколько теплее. Днем температура воздуха ожидается в пределах -3...-6, а ночью до -8.
О том, что на Маланку и Василия (12-14 января) "врежут морозы до -18" предупредила известный синоптик Наталья Диденко.
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При этом уже на на выходные, 15-16 января, столбики термометров устремятся вверх - снова начнется очередное потепление до небольших "минусов" и оттепелей.
Те, кто верит в народные приметы, знают, если 12 января пошел снег, то лето будет пасмурным. Если дует южный ветер, значит, будет хороший урожай и теплое лето. А если не видно на небе звезд, скоро изменится погода.
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