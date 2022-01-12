Стало известно о смерти известного украинского издателя "Vogue UA" Елены Черновой, которая также была главредом других известных журналов в Украине.

12 января стало известно о смерти известного издателя "Vogue UA" Елены Черновой, которая работала над украинской версией журнала с момента его запуска в 2013 году. О смерти главного редактора сообщила "Медиа группа Украина" в Фейсбук, пишет Politeka.net.

В посте говорится, что трагедия произошла в результате внезапной болезни, но не уточняется какой. О времени и месте прощания также пообещали сообщить позже.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом. Елена сделала очень много знаковых для украинской медиа-индустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был, без сомнения, Vogue UA», - выразил свои соболезнования Евгений Бондаренко из СЕО «Медиа Группы Украины».

Елена Чернова также с 2000 по 2002 годы работала главредом журнала «Натали». Вместе с Владимиром Чеповым организовала издательство «Караван Медиа» («Караван историй» Украина, «С тобой», «Академия», «Архидея»).

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