Магнитная буря может застать нас в любой день, ведь ей все равно, какие у нас планы - лучше заблаговременно знать, когда в феврале 2022 года наступит буря.

Как сообщает Politeka.net, согласно прогнозу астрономов, 4 февраля Землю накроет магнитная буря красного уровня (G1). Она продлится одни сутки, но ее влияние может быть ощутимым и в ближайшие к ней пару дней.

Солнечные бури, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу здоровью человека, особенно если речь идет о метеочувствительных людях и людях с хроническими болезнями.

В период магнитных бурь увеличиваются риски развития гипертонии, аритмии, болезни снова дают о себе знать, появляется головокружение и одышка. Поэтому очень важно следить за такой информацией, как магнитные бури.

Медики советуют в дни магнитной активности гулять на свежем воздухе, двигаться, но избегать чрезмерных физических нагрузок. Стоит больше отдыхать, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.



При существенном ухудшении самочувствия обязательно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Также рекомендуется отказаться от тяжелой пищи, кофе, курения и алкоголя.

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