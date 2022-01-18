Как сообщает Politeka.net, согласно прогнозу астрономов, 4 февраля Землю накроет магнитная буря красного уровня (G1). Она продлится одни сутки, но ее влияние может быть ощутимым и в ближайшие к ней пару дней.
Солнечные бури, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу здоровью человека, особенно если речь идет о метеочувствительных людях и людях с хроническими болезнями.
В период магнитных бурь увеличиваются риски развития гипертонии, аритмии, болезни снова дают о себе знать, появляется головокружение и одышка. Поэтому очень важно следить за такой информацией, как магнитные бури.
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Медики советуют в дни магнитной активности гулять на свежем воздухе, двигаться, но избегать чрезмерных физических нагрузок. Стоит больше отдыхать, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.
При существенном ухудшении самочувствия обязательно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Также рекомендуется отказаться от тяжелой пищи, кофе, курения и алкоголя.
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