Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на заявление главы Министерства Здравоохранения Виктора Ляшко.
Так, глава МОЗ Ляшко сообщил, что теперь срок действия covid-сертификатов сократили до 270 дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Вопрос выдачи сертификатов. После проведения бустерной дозы вакцинации и плюс сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней (одного года) до 270 (9 месяцев)", — сообщил Виктор Ляшко.
Все, кто получил бустерную дозу прививки против COVID-19, смогут сгенерировать новый сертификат в приложении Действие в конце января. Стоит отметить, что такую практику Украина переняла у Евросоюза.
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Напомним, также на заседании Кабинета Министров 19 января приняли решение, что "ковидную" тысячу можно будет тратить также на лекарства и медицинские препараты.
Однако, это смогут делать не все. А только лица, которые достигли возраста 60 лет и сделали полный курс вакцинации.
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