Украинцев массово наказывают за подделку ковид-сертификатов, справок о вакцинации и ПЦР-тестов: появились подробности о наказаниях, которые ждут недобросовестных граждан.

По данным сервиса Опендатабот, за 2021 год в Украине было открыто 2100 уголовных дел по факту подделки ковид-сертификатов, справок о вакцинации и ПЦР-тестов. Судьи успели вынести сотни приговоров по этим делам как для производителей поддельных бумаг, так и для украинцев, которые их использовали.

Статистика говорит о том, что в начале прошлого года нарушители чаще могли отделаться штрафами, однако во втором полугодии наказания ужесточились – люди начали получать тюремные сроки.

В частности, в ноябре-декабря трое граждан были осуждены на год тюремного заключения, а одна обвиняемая получила два года за печать поддельных справок о результатах лабораторного обследования. При этом отмечается, что реальный срок для этих граждан был заменен на условный с учетом раскаяния подсудимых.

На сегодняшний день такие нарушения в Украине предусматривают наказания различной степени тяжести – от штрафов до тюремного заключения сроком до двух лет. Для должностных лиц предполагается тюремный срок от двух до пяти лет. Эти меры наказания были усилены после начала очередной волны пандемии прошлой осенью.

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