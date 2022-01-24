Как передает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра появился свежий прогноз. Погода устроит настоящие испытания с сильными морозами и снегопадами. Полноценная зима наступит во всех регионах.
Самые сильные морозы в понедельник ожидаются в Закарпатской области. Там ночью температура будет -16 градусов. При этом днем ожидается около -6..-8 градусов. В остальных западных областях будет -4..-7 днем и -8..-10 ночью. На Западе будет облачно, но серьезных осадков не ожидается.
С Востока Украину атакуют снегопады. Днем там будет -3..-7 градусов. Ночью похолодает до -4..-8 градусов. Также снегопады ожидаются в южных областях.
В центральных областях осадки ожидаются лишь частично. В Киеве будет -4..-6 градусов без снегопадов. А в Черкасской и Кировоградской областях будет снег.
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Отметим, что уже во вторник снегопады атакуют западные области, где начнет сильно холодать.
Напомним, что погода резко ухудшится, известны даты, когда нужно быть осторожными: «Рекомендуется…».
Как сообщала Politeka, снегопады и морозы до -12 атакуют страну: где похолодает.
Также Politeka писала, что снегопады поделят Украину напополам: какие области пострадают.