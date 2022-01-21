Синоптики попередили українців ускладненні погодних умов, яке може бути небезпечним.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, в суботу, 22 січня в горах Карпат очікуються пориви вітру 15-20 м/с і хуртовина. Оголошено шторомове попередження, перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови першого рівня небезпеки оцінюються як потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується дотримуватися підвищеної уважності та обережності, а також стежити за повідомленнями про можливе подальше погіршення погодних умов.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили, що зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, 21-23 січня на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також повідомляється, що 22-25 січня на дорогах Закарпатської області та в Ужгороді збережеться ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

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