В Мелитопольской школе произошло ЧП. 11-летняя девочка шла вместе с мамой на уроки, подскользнулась и упала.

Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на "Ria-m".

Так, пятиклассница по имени Анастасия вместе с мамой спешила на уроки и шла в школу. Повернув во двор школы, девочка подскользнулась и упала. Как стало известно позже, её госпитализировали в Запорожскую областную больницу.

Мама девочки пыталась поднять дочку, которая упала на спину, однако не могла этого сделать из-за того, что у неё посинело лицо. Позже оказалось, что у девочки остановилось дыхание из-за болевого шока.

В приемном отделении ТМО сказали, что у Насти Тарасовой просто ушиб и врач прописал мазь. Однако, мама девочки понимала, что нужно отвести девочку к врачу повторно и оказалось, что у неё перелом пяти позвонков грудного отдела.

Когда стало известно, что девочку нужно вести в Запорожскую областную больницу, то её хотели доставить на такси, поскольку отказывались выделять транспортное средство. Однако, врач скорой помощи нашла автомобиль.

В городском управлении образования Мелитополя назначили ряд проверок, как в школе, так и в медицинском учреждении по факту надлежащего оказания медицинской помощи.

Напомним, в Киевской области, а именно в Броварах школьники устроили драку в школе. Из-за чего - ни родители, ни сами школьники не раскрывают. У одного из подростков подозрение на ушиб головы и перелом носа.

Ранее сообщалось, долго не выходила на связь: беда случилась с харьковчанкой из-за непогоды, детали

Также, опасные игры уложили в больницу сразу трех детей, что надо знать родителям: "Обнаружили в трахее..."

Politeka рассказывала, бабушка сгорела вместе с маленькими внуками: малыши не могли открыть дверь, а женщина спала