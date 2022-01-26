Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на "Ria-m".
Так, пятиклассница по имени Анастасия вместе с мамой спешила на уроки и шла в школу. Повернув во двор школы, девочка подскользнулась и упала. Как стало известно позже, её госпитализировали в Запорожскую областную больницу.
Мама девочки пыталась поднять дочку, которая упала на спину, однако не могла этого сделать из-за того, что у неё посинело лицо. Позже оказалось, что у девочки остановилось дыхание из-за болевого шока.
В приемном отделении ТМО сказали, что у Насти Тарасовой просто ушиб и врач прописал мазь. Однако, мама девочки понимала, что нужно отвести девочку к врачу повторно и оказалось, что у неё перелом пяти позвонков грудного отдела.
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Когда стало известно, что девочку нужно вести в Запорожскую областную больницу, то её хотели доставить на такси, поскольку отказывались выделять транспортное средство. Однако, врач скорой помощи нашла автомобиль.
В городском управлении образования Мелитополя назначили ряд проверок, как в школе, так и в медицинском учреждении по факту надлежащего оказания медицинской помощи.
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