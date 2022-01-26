Чуть больше чем через месяц украинцев ждет новый этап повышения пенсий, в Минсоцполитики напомнили, на сколько вырастут выплаты.

Проект соответствующего постановления Кабмина опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины. В нем указано, что с 1 марта в Украине пройдет новая индексация пенсий. Ее коэффициент составит 14%.

Минимальная сумма, на которую будут повышены пенсии, составит 100 гривен. В среднем же выплаты пенсионерам должны вырасти на 500 гривен.

Если после перерасчета получается, что пенсия должна быть повышена менее чем на 100 гривен, пенсионер будет получать ежемесячную доплату в размере 135 гривен.

Также отмечается, что пенсии военных вырастут в среднем на 700 гривен, а пенсии по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС – на 400 гривен.

Также пенсии людей с инвалидностью I группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) вырастут с 2200 до 2300 гривен, а размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров поднимется до 2100 гривен.

При этом отмечается, что повышение пенсий затронет не всех: рост выплат ждет только 5,9 миллиона из 11,4 миллиона украинских пенсионеров. Индексация распространяется на тех, кто ушел на пенсию до 2019 года, так как в других случаях размер пенсии пока остается актуальным и без повышения.

Напомним, в Кабмине рассказали, на сколько вырастут пенсии.

Как сообщала Politeka, стало известно, за что украинцы могут лишиться своих пенсий.

Также Politeka писала, что в ПФУ рассказали, на сколько выросла средняя пенсия в Украине.