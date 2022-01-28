Уже в этом году Украину ждет замедление инфляции до 7,7%, за которым последует ускорение роста экономики до 3,4%.

Об этом говорится в новом прогнозе Нацбанка Украины на 2022 год. В частности, эксперты ожидают, что в этом году инфляция замедлится до 7,7%, а уже в следующем – до 5%, что и являлось целью НБУ в изначальном прогнозе.

Представители Нацбанка уточнили, что на индекс инфляции влияют многие факторы, в том числе и внешние. Его снижения в ближайшее время удастся добиться благодаря усилению монетарной политики НБУ, снижению мировых цен на сырьевые товары, рекордным урожаям 2021 года, частичному преодолению разрушительных для экономики последствий пандемии и постепенному уменьшению индекса инфляции в мире.

Кроме того, прогнозируется, что начиная с этого года украинская экономика начнет развиваться в более быстром темпе. Один из факторов, который будут этому способствовать – стабилизация ситуации на геополитической арене. Также благоприятно скажется рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.

В то же время, повышение цен на энергоносители, геополитическая напряженность, последствия пандемии и дефицит отдельных видов продукции могут расцениваются как главные факторы, которые будут сдерживать скорость роста экономики.

Стоит отметить, что это новый прогноз НБУ, который отличается от предыдущего.

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