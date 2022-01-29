Национальный банк Украины предоставил отчет по инфляции в январе, по которому прогнозируется рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который растянется на несколько лет.

Фиксированные тарифы на ЖКУ на фоне резкого подорожания газа в мире привели к тому, что образовался большой разрыв между ценами для населения и бизнеса. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает Politeka.net.

Сложившаяся ситуация с большим "разрывом" цен для населения и бизнеса может привести к повышению цен для населения до рыночно обоснованных уровней. В то же время, нужно учесть коррекцию на понижение стоимости на европейский газ в этом году и соцзначимость ЖКУ. Поэтому большинство тарифов сравняется с импортным паритетом, скорее всего, постепенно и продлится несколько лет.

В НБУ прогнозируют, что в первом квартале 2022-го мировые цены на газ останутся на текущем уровне, а дальше начнут медленно снижаться из-за выравнивания баланса на рынке. Однако цены на газ могут оставаться высокими из-за большого на него спроса.

Также отмечается, что цены на топливо в прошлом году сдерживали коррекция цен на мировых ранках и укрепление гривны. А с мая еще действует регулирование наценки.

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