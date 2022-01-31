Даже "тренировочная мобилизация" в Украине приведет к панике. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью LB.ua, сообщает Politeka.net.

По информации министра, сейчас отсутствует необходимость мобилизации в Украине, ведь угрозы нет. Тренировочная же мобилизация может привести к панике на улицах, ведь, по мнению Резникова, все будут думать, что власти скрыли информацию о вторжении врага.

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В Минобороны решили поступить иначе и работать с формированием Сил территориальной обороны. Последние отправят на полевые учения под председательством ОГА, РГА и КГГА.

Существует четыре сектора север, юг, восток и запад, которые разделены, как и командование Сил территориальной обороны.

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Старт планируется провести с севера, где соберут на учения все области и Киев. Отрабатывать навыки военные будут в течение двух-трех дней на полигоне. Затем к учениям приступит восток, юг и запад.

Примечательно, что все руководители ОГА, РГА и КГГА должны пройти учения персонально.

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