Вслед за крупами подорожает лук и сливочное масло. Так, цены на сливочное масло будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

По сравнению с декабрем 2021 года цены на гречку, рис и пшено за килограмм увеличились. О том, что в Украине значительно выросли цены на крупы сообщил "Минфин" и подсчитал цены.

По состоянию на 30 января 2022 года, среднемесячная цена гречки повысилась на 3,59 грн – с 47,26 грн/кг до 50,85 грн/кг.

Также подорожало пшено. Рост его среднемесячной цены составил 1,76 грн – с 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг.

Не обошло подорожание продуктов и рис. Так, рис длинный подорожал на 3,56 грн – с 38,34 грн/кг до 41,9 грн/кг. Тем временем рис круглый – на 66 коп., с 34,54 грн/кг до 35,2 грн/кг.

Вслед за крупами подорожает лук и сливочное масло. Так, цены на сливочное масло будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Тем временем сегодняшняя цена лука не предел и этот незаменимый овощ еще додаст в цене. Так лук уже к весне подорожает. Его стоимость может повыситься на 25% и он будет стоить около 20 гривен за килограмм.

Напомним, что цены на популярный продукт в Украине поползут вниз.

Как Politeka сообщала, цены на картофель достигают 100 гривен за кг.

Также Politeka писала, что на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.