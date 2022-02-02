В Чернигове будут судить двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского и покушение на жизнь другого.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Тогда полицейского Ерохина зверски забили до смерти. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

По данным следствия, двое патрульных 2 октября 2021 года прибыли на место трагедии в Чернигове, где группа молодых людей устроила драку с полицейскими, которые были в отпуске. Однако они не помешали молодым людям, которые напали на их коллег, а покинули место преступления.

"Правоохранители ненадлежаще отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, а молодые люди продолжили избиение потерпевших", - отметили в прокуратуре.

После этого юноши продолжили избивать полицейских, в результате чего один из них скончался, а другой оказался в больнице. Погибшим оказался Артур Ерохин. Его коллегу Владимира Савона госпитализировали с тяжелыми травмами.

Напомним, что известно о погибшем полицейском в Чернигове.

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