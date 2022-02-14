Берил Вертью, известный руководитель британского телевидения, создатель любимых сериалов многих украинцев, скончалась в возрасте 90 лет.
Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление ее дочерей Дебби и Сью.
«С тяжелым сердцем мы должны поделиться печальной новостью о том, что мама мирно скончалась прошлой ночью. Это был не ковид, просто ее почти 91-летнее тело говорило: «Хватит»», - сообщили они. Дочери назвали ее лучшим другом, наставником, советником и образцом для подражания. Для многих в индустрии актеров она была не просто босом, а часто матерью, которая беспокоилась обо всех и раздавала советы.
Друзья и коллеги также делятся в социальных сетях словами скорби и трогательными воспоминаниями.
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Берил родилась в 1931 году в Суррее и подниматься по карьерной лестнице начала в качестве секретаря, потом - агента, представляя таких прославленных комиков, как Спайк Миллиган и Эрик Сайкс.
Вскоре Верту создала свою компанию Hartswood Films, на счету которой множество топовых шоу. В послужном списке продюсера - «Любовник леди Чаттерлей» 2015-го, «Я и миссис Джонс», «Джекилл», «Супернова», «Любовь на шестерых», «Шерлок».
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