После того, как в Украине произошел серьезный сбой в работе интернет-банкинга, мощной DDoS-атаке также подвергся портал «Дия», появились подробности.

О кибератаке сообщил в своем Телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, она произошла около 20:00 15 февраля.

«Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита"», - рассказал Федоров.

Он отметил, что пользователи не успели заметить негативных последствий атаки. На фоне таких провокаций команда сервиса работает в мобилизованном режиме.

Стоит отметить, что накануне хакерским атакам подвергся ряд важных украинских сайтов. В частности, под ударом оказался сайт Министерства обороны страны, а также интернет-сервисы «ПриватБанка» и «Ощадбанка».

Так, многие украинцы жаловались на сбои в работе приложения «Приват24».

«Наши специалисты делают все возможное для быстрого возобновления стабильной работы», - ответили на это в «ПриватБанке».

Также клиенты «Ощадбанка» жаловались на проблемы с работой банкоматов и невозможность рассчитаться картами. В банке принесли извинения за неудобства и подчеркнули, что системы финучреждения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на DDoS-атаку.

Напомним, глобальный сбой в «Приват24», клиентов ПриватБанка предупредили.

Как сообщала Politeka, украинцам бесплатно раздадут смартфоны с льготным тарифом.

Также Politeka писала, что в Нацбанке предупредили, что будет с ценами и когда станет легче.