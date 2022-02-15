Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ТСН, сайт и приложение «Приват24» не работают у многих украинцев. Из-за глобального сбоя тысячи клиентов не смогли получить доступ к онлайн-платежам.
Отмечается, что сбой произошел 15 февраля. На проблемы с доступом к приложению жаловались украинцы со всех уголков страны.
Как сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат Александр Дубинский, банк подвергается массированной ДДОС-атаке, из-за чего и возникли проблемы с платежами. По его словам, это связано с активностью граждан.
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«Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях», - объясняет он.
По словам Дубинского, люди снимают деньги из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ.
Отметим, что состоянием на 18.00, у многих восстановилась работа приложения.
Напомним, что в ПриватБанке рассказали о важном изменении: чего ждать с 15 января.
Также Politeka сообщала, что в ПриватБанке рассказали, как можно будет платить детям за правильные поступки.
А еще Politeka писала, что клиентов ПриватБанка известили о важных изменениях, что изменится.