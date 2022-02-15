Онлайн-банкинг известного украинского «ПриватБанка» пережил массовую ДДОС-атаку, из-за чего мобильное приложение не работало несколько часов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ТСН, сайт и приложение «Приват24» не работают у многих украинцев. Из-за глобального сбоя тысячи клиентов не смогли получить доступ к онлайн-платежам.

Отмечается, что сбой произошел 15 февраля. На проблемы с доступом к приложению жаловались украинцы со всех уголков страны.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат Александр Дубинский, банк подвергается массированной ДДОС-атаке, из-за чего и возникли проблемы с платежами. По его словам, это связано с активностью граждан.

«Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях», - объясняет он.

По словам Дубинского, люди снимают деньги из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ.

Отметим, что состоянием на 18.00, у многих восстановилась работа приложения.

Напомним, что в ПриватБанке рассказали о важном изменении: чего ждать с 15 января.

Также Politeka сообщала, что в ПриватБанке рассказали, как можно будет платить детям за правильные поступки.

А еще Politeka писала, что клиентов ПриватБанка известили о важных изменениях, что изменится.