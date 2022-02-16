На сцене театра Лидию Белозерову всегда привлекали образы женщин, одаренных большой жизненной силой и сильным характером.

Скончалась советская, украинская актриса кино, театра и ТВ Лидия Алексеевна Белозерова. Об этом сообщили в Винницком академическом музыкально-драматическом театре, где народная артистка Украины служила.

"Как же больно писать и говорить, что наш театр понес страшную и тяжелую утрату. Ушла в мир иной народная артистка Украины, мастер сцены и любимица тысячи зрителей Лидия Алексеевна Белозерова. Почти 60 лет на сцене, 50 из которых служила в Винницком театре", — говорится в сообщении.

На сцене театра Лидию Белозерову всегда привлекали образы женщин, одаренных большой жизненной силой. Среди них: Мона, Наталка Полтавка, Мирандолина, цыганка Аза, Одарка, Голда, Ханума, Дульская, Любовь Федоровна, Мраселина, Вронская, Мавра, Бобренчиха, Альба и т.д.

Лидия Белозерова родилась 31 марта 1945 года в Херсоне. В 1968-м окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Экранный дебют - 1971 год, Парася, главная роль, в водевиле "Весёлые Жабокричи". 1972-й - "Пропавшая грамота" по Гоголю, после - "Дед левого крайнего", "Простые заботы", "За все тебя благодарю", "Возвращение Мухтара" и другие.

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