Так, аппараты получат вакцинированные украинцы старше 60 лет. На сегодня в стране под эту категорию попадают 3,5 млн. человек, которые прошли полную вакцинацию. О нюансах программы в интервью изданию "dev.Украина" рассказал замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
Раздачей бесплатных смартфонов государство хочет привлечь еще большее количество пенсионеров к вакцинации против коронавируса, а также приблизиться к тотальной цифровизации.
По словам Выскуба, по поводу бесплатных смартфонов в настоящее время проходят переговоры с компанией Samsung, а также с украинскими внутренними производителями. От одной компании поступило предложение сделать спецмодель под этот заказ.
Замминистра уточнил, что смартфоны должны обойтись правительству не дороже 5 тысяч гривен за один аппарат.
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Согласно изначальным требованиям, в телефонах должен быть NFC (технология беспроводной связи, которая позволяет обмениваться данными на малых расстояниях).
"А eSIM мы пока убрали. Он существенно удорожает закупку", - отметил Выскуб.
Бесплатный смартфон за вакцинацию нельзя будет передарить или продать. Предполагается, что СИМ-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества.
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