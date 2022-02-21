О новом этапе повышения пенсий напомнил на своей странице в Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что в Украине впервые пройдет перерасчет пенсий военных пенсионеров.
«Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет», - сообщил премьер.
Он добавил, что украинцам старше 75 лет также на 14% проиндексируют доплаты.
Кроме того, индексация ожидает социальные пенсии, которые должны вырасти как результат повышения прожиточного минимума.
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Ранее сообщалось, что индексация пенсий военнослужащих будет проводиться в Украине впервые. В среднем выплаты для этой категории пенсионеров вырастут на 700 гривен. Участникам боевых действий полагается надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В результате повышения прожиточного минимума размер этой надбавки для участников боевых действий вырастет в этом году дважды: с 1 июля – до 506,75 гривны и с 1 декабря – до 523,25 гривны.
Напомним, украинцам хотят увеличить выплаты до 150 тыс. гривен.
Как сообщала Politeka, в ПФУ предложили увеличить отчисления из зарплат украинцев.
Также Politeka писала, что украинцы получат новую надбавку к пенсии, названы счастливчики.