Народная артистка России считает, что случилось что-то непоправимое, сообщает ВВС.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости.

Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми", - заявила Ахеджакова.

"Спасибо этому мужественному человеку за понимание и поддержку. Здоровья и Божьей опеки вам, госпожа Лия", " Мужественная и талантливая женщина!", "Я всю жизнь восхищалась Вами. Вы украшение России. Спасибо за героический поступок. Жаль, что таких талантливых, мужественных и честных людей в России мало", " Лия, мы вас слышим и мы с вами. Києв і Україна з вами. От всего сердца благодарны. Мы не враги. Мы вас любим", " Сохрани Вас господь! Берегите себя", - пишут украинцы слова благодарности.

Напомним, жители Мариуполя вышли на площадь поддержать Украину, видео: под "носом" агрессора.

Как сообщала Politeka, в СНБО озвучили решение о чрезвычайное положении: по всей территории Украины.

Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.