Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте.

Как пишет Politeka.net, ООС дала свежую сводку по ситуации с российским вторжением в Украину. На странице в Фейсбук сообщается, что сегодня, 25-го февраля, в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам.

«Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ» - сказано в сообщении.

Также на странице в Фейсбук Сухопутные войска ВС Украины сообщили о потерях со стороны оккупационных войск:

«Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала» - сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Также сказано, что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Украинцев просят верить в страну и ВС Украины.

Также замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что с начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно) по состоянию на 15.00:

«Танков до 80. Боевых бронированных машин разных типов 516. Самолеты 10. Вертолеты 7. Особого состава 2800».

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании пророссийского диверсанта, который рисовал на земле метки-ориентиры в городе Черноморске в Одесской области. Судя по кадрам, зафиксировали диверсанта по камерам уличного видеонаблюдения. Снимки этого инцидента опубликовали на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Напомним, в оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.

Как сообщала Politeka, Сколько украинцев погибло в первый день атаки России: данные Минздрава.

Также Politeka писала, что Украинцев предупредили об опасных метках: как они выглядят и что делать.