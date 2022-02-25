Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, как можно перечислить тысячу гривен, полученную за вакцинацию на помощь украинской армии.

Деньги с поддержки можно потратить на помощь украинской армии, об этом глава Минцифры сообщил в своем канале в Телеграмм.

Средства можно перевести через Portmone-всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке.

«В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от русских войск. Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомню, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд «Вернись живым». За одни сутки собрали больше средств, чем за весь год», - говорится в сообщении.

Также перевести средства можно через поддержку, тем у кого есть карта Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка. Другие банки тоже могут присоединиться к инициативе в ближайшее время.

"Вернись живым" - один из крупнейших фондов помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе. Специализируется на техническом обеспечении, прежде всего на ночной оптике.

Напомним, команда "Вернись живым" 24 февраля сообщила, что Patreon удалил страницу фонда.

Позже, платформа завила, что не позволяет собранные с ее помощью средства использовать для поддержки насилия или приобретения военной техники.

"Мы понимаем желание людей поддержать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не позволяет использовать средства, собранные на платформе для поддержки насилия или приобретение военной техники", - сказано в сообщении в Twitter.

1/2 We understand people's desire to support humanitarian activities in #Ukraine. Patreon does not allow funds raised on the platform to be used to support violence or purchasing of military equipment. — Patreon Support (@PatreonSupport) February 25, 2022

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