В частности, известная российская телеведущая Тина Канделаки назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию.
"Поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь".
Кроме того одиозная ведущая решила обвинить украинцев во лжи и якобы в игре на чувствах жителей РФ.
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"Ролики с закадровыми рыданиями и криками: ааа, они убивают мирных жителей — вирус, который создан для того, чтобы сбить вас с толку. Авторы таких поделок прекрасно знают про все болевые точки", - написала Канделаки.
Популярная телеведущая Маша Ефросинина обратилась к российской коллеге:
"Вас проклинают за то, что вы так бездарно, лживо, по-фашистски используете ваши многомиллионные аудитории и пишете эту адовую клевету в адрес украинского народа. Полное вранье! Вы не ошибаетесь только в слове "фашисты", только потому, что это ваш диктатор", – заявила Ефросинина.
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