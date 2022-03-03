ВСУ взяли в плен российского оккупанта майора Дмитрия Шишканова, заместителя командира батальона в/ч 12676. Соответсвующее видео появилось в Сети.

Захватчик рассказал, что замыкал колонну, в которой ехало 23 КАМАЗа. При этом он утверждает, что конкретных целей ему не раскрывали.

Оккупант рассказал, что российским войскам обещали, что из Украины они должны вернуться до 2 или 3 марта. Очевидно, за такой срок президент РФ планировал захватить нашу страну.

"Нам говорили, до 2-го или 3-го марта", - заявил Шишканов.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале указал на интересный момент: воинская часть, где служит захваченный в плен майор, - это 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны.

Это та самая часть, которая расположена в поселке Перевальное в Крыму, и основу которой составили предатели из 36-й бригады береговой охраны ВСУ, перешедшие на сторону России в 2014-м году.

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