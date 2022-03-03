Несколько воинских частей из страны-агрессора, потеряли в Украине уже более 80 процентов личного состава

О том, какие потери понесли российские оккупанты во время проведения так называемой "спецоперации" в нашей стране, в своем официальном Telegram-канале, информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, согласно предварительной информации, по состоянию на среду, 2-е марта:

  • убиты - 5,840 тысячи военнослужащих РФ
  • в военной части из города Камышин(Волгоградская область) - 70 процентов погибших личного состава;
  • в военной части из города Саратов - 80 процентов погибших личного состава.

Также, уничтожено:

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  • 30 самолетов;
  • 31 вертолет;
  • 211 танков;
  • 862 боевые машины пехоты;
  • 2 катера.

Полный перечень доступен чуть ниже:

Потери РФ на 2-е марта

Стоит отметить, что в ночь на четверг, 3-е марта, Президент Украины Владимир Зеленский, напомнил - вражеские силы потеряли уже около 9 000 человек.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на 3-е марта, над Киевом успешно сбиты несколько российских ракет.

Также ранее мы информировали о том, что киевское "Динамо" напомнило российским солдатам, куда им стоить идти на самом деле.

А до этого наш портал сообщали о том, что глава Минобороны Украины Резников рассказал о трусливых действиях армии РФ.