Несколько воинских частей из страны-агрессора, потеряли в Украине уже более 80 процентов личного состава
О том, какие потери понесли российские оккупанты во время проведения так называемой "спецоперации" в нашей стране, в своем официальном Telegram-канале, информирует
В частности, согласно предварительной информации, по состоянию на среду, 2-е марта:
- убиты - 5,840 тысячи военнослужащих РФ
- в военной части из города Камышин(Волгоградская область) - 70 процентов погибших личного состава;
- в военной части из города Саратов - 80 процентов погибших личного состава.
Также, уничтожено:
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Продюсер "Орла и решки" отомстила Баскову и Газманову, слив личные данные: "Их реальные номера"
- 30 самолетов;
- 31 вертолет;
- 211 танков;
- 862 боевые машины пехоты;
- 2 катера.
Полный перечень доступен чуть ниже:
Стоит отметить, что в ночь на четверг, 3-е марта, Президент Украины Владимир Зеленский, напомнил - вражеские силы потеряли уже около 9 000 человек.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на 3-е марта, над Киевом успешно сбиты несколько российских ракет.
Также ранее мы информировали о том, что киевское "Динамо" напомнило российским солдатам, куда им стоить идти на самом деле.
А до этого наш портал сообщали о том, что глава Минобороны Украины Резников рассказал о трусливых действиях армии РФ.