Несколько воинских частей из страны-агрессора, потеряли в Украине уже более 80 процентов личного состава

О том, какие потери понесли российские оккупанты во время проведения так называемой "спецоперации" в нашей стране, в своем официальном Telegram-канале, информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

В частности, согласно предварительной информации, по состоянию на среду, 2-е марта:

убиты - 5,840 тысячи военнослужащих РФ

в военной части из города Камышин(Волгоградская область) - 70 процентов погибших личного состава;

в военной части из города Саратов - 80 процентов погибших личного состава.

Также, уничтожено:

30 самолетов;

31 вертолет;

211 танков;

862 боевые машины пехоты;

2 катера.

Полный перечень доступен чуть ниже:

Стоит отметить, что в ночь на четверг, 3-е марта, Президент Украины Владимир Зеленский, напомнил - вражеские силы потеряли уже около 9 000 человек.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на 3-е марта, над Киевом успешно сбиты несколько российских ракет.

Также ранее мы информировали о том, что киевское "Динамо" напомнило российским солдатам, куда им стоить идти на самом деле.

А до этого наш портал сообщали о том, что глава Минобороны Украины Резников рассказал о трусливых действиях армии РФ.