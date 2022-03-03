Прозрение наступило только после того, как его «коллег по оружию» уничтожили украинские Вооруженные силы.

СБУ показала кадры с российскими военными, которых взяли в плен под Житомиром. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)

Оккупанты в телефонных разговорах с родными рассказывают, что их обманули.

«У нас были совместные учения с Беларусью. Нас, короче, обманули. На самом деле мы не на совместных учениях. А эти учения якобы закончились и нас наше правительство дырявое погнали в Украину. То есть мы пересекли незаконно границу. Я сейчас нахожусь в плену в Украине», - говорит один из пленных россиян.

«Ко мне относятся нормально. То есть, меня кормят, сигареты я курю, тепло одеваюсь. Ну, то есть, относятся по-людски. Хотя я здесь, по сути… никто меня сюда не звал», - говорит пленный.

Захватчики призывают других российских военных оставаться дома и не ехать в Украину.

«У нашего командования никакой тактики нету, мы просто выживаем тут… Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете», - обратился пленный к российским военным.

Напомним, украинцы борются с захватчиками, похищают технику и не сдаются: «Пусть у себя порядок наводят»

Как сообщала Politeka, колонну противника превратили в пепел: кадры мести ВСУ

Также Politeka писала, что в России паника: из страны начинает бежать "элита" и окружение Путина