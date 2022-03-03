СБУ показала кадры с российскими военными, которых взяли в плен под Житомиром. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)
Оккупанты в телефонных разговорах с родными рассказывают, что их обманули.
«У нас были совместные учения с Беларусью. Нас, короче, обманули. На самом деле мы не на совместных учениях. А эти учения якобы закончились и нас наше правительство дырявое погнали в Украину. То есть мы пересекли незаконно границу. Я сейчас нахожусь в плену в Украине», - говорит один из пленных россиян.
«Ко мне относятся нормально. То есть, меня кормят, сигареты я курю, тепло одеваюсь. Ну, то есть, относятся по-людски. Хотя я здесь, по сути… никто меня сюда не звал», - говорит пленный.
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Захватчики призывают других российских военных оставаться дома и не ехать в Украину.
«У нашего командования никакой тактики нету, мы просто выживаем тут… Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете», - обратился пленный к российским военным.
Напомним, украинцы борются с захватчиками, похищают технику и не сдаются: «Пусть у себя порядок наводят»
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