Как пишет Politeka.net, Украина девятые сутки отбивается от российских оккупационных войск, которые начали вторжение 24 февраля. Пресс-служба Генштаба ВСУ отчиталась об оперативной обстановке в Украине на 18:00 4 марта.
"Продолжаются девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Основные усилия кафиров сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.
Также кафиры продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Арестович сообщил, о чем удалось договориться с оккупантами: "Это очень хорошо"
Уничтоженный самолет "Мрия" и вражеская техника: первое видео из аэропорта Гостомеля
Зеленский предупредил россиян о репарации и контрибуции: что это такое
Шахматист-предатель Украины получил по заслугам: что известно
На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.
На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.
В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.
На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.
Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.
На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.
Защитники города КИЕВА продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.
Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что россии здесь не рады.
Борьба идет по всей стране. Итого победим!
Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет", - было сообщено в Фейсбуке.
Стоит отметить, что до этого губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался, что оккупанты отступили из города. Также был освобожден аэропорт Кульбакино.