Генштаб Украины сообщил оперативную информацию о ситуации в Украине.

Как пишет Politeka.net, Украина девятые сутки отбивается от российских оккупационных войск, которые начали вторжение 24 февраля. Пресс-служба Генштаба ВСУ отчиталась об оперативной обстановке в Украине на 18:00 4 марта.

"Продолжаются девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия кафиров сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

Также кафиры продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Защитники города КИЕВА продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что россии здесь не рады.

Борьба идет по всей стране. Итого победим!

Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет", - было сообщено в Фейсбуке.

Стоит отметить, что до этого губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался, что оккупанты отступили из города. Также был освобожден аэропорт Кульбакино.



