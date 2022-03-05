Украина будет досрочно выплачивать пенсии в марте 2022 года. Об этом во время национального телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, пишут "Факты".

«В этом месяце мы выплачиваем пенсии досрочно», — сказал глава Минфина.

Глава Минфина заверил, что финансовая система хоть и с учетом военного положения, но функционирует, как в довоенное время. Тем более, что перевыполнение доходов бюджета за февраль составляет 24 млрд гривен, и Украина получает финансовую помощь от отечественных банков, стран Запада и международных финансовых организаций.

«Мы должны защищать наше финансовое состояние и обеспечивать платежеспособность. У нас есть перевыполнение доходов за февраль на 24 млрд. Также наши банки нас поддержали. Поддержала Италия. Далее получаем помощь от европейской комиссии, от мирового банка (1,8 млрд), инвестиционный банк предоставит 600 млн. США могут гарантировать заимствования от 1 млрд. долларов», — сказал министр.

Также глава Минфина сообщил, что по 6,5 тысяч гривен выплатят тем, кто потерял работу из-за агрессии.

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