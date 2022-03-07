В Харькове был задержан пилот сбитого накануне вечером самолета, бомбившего мирное население города. Он признался, что приказ бомбить украинские города и жилые дома ему дал генерал-майор Олег Маковецкий.

Его слова подтвердили еще несколько пленных пилотов. Информацию также подтвердила генпрокурор Ирина Венедиктова в Фейсбук.

Генерал родился в Чугуеве Харковской области. То есть он приказал бомбить свою родную землю. Теперь его ждет Гаага. Цинизм крайней степени.

Стоит отметить, что пленный пилот уточнил приказ бомбить города и координаты давал генерал Олег Маковецкий - командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО Западного военного округа. Пилот рассказал, что в полку дислоцируется 24 самолета, в рабочем состоянии 15.

Он говорит, что визуального контакта с целью у него не было — полет был в облаках. Он якобы работал по координатам и не знал, что бомбит мирное население.

Напомним, летчик оккупантов сделал признание на камеру.

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