В Харькове был задержан пилот сбитого накануне вечером самолета, бомбившего мирное население города. Он признался, что приказ бомбить украинские города и жилые дома ему дал генерал-майор Олег Маковецкий.
Его слова подтвердили еще несколько пленных пилотов. Информацию также подтвердила генпрокурор Ирина Венедиктова в Фейсбук.
Генерал родился в Чугуеве Харковской области. То есть он приказал бомбить свою родную землю. Теперь его ждет Гаага. Цинизм крайней степени.
Стоит отметить, что пленный пилот уточнил приказ бомбить города и координаты давал генерал Олег Маковецкий - командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО Западного военного округа. Пилот рассказал, что в полку дислоцируется 24 самолета, в рабочем состоянии 15.
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Он говорит, что визуального контакта с целью у него не было — полет был в облаках. Он якобы работал по координатам и не знал, что бомбит мирное население.
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