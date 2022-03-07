Появилась информация по состоянию на двенадцатый день войны - 7 марта.

Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля по 7 марта. Информация опубликована на странице Генштаба в Facebook, сообщает Politeka.net.

Данные приблизительные, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Итак, примерно захватчики потеряли

личного состава более 11 000 человек,

танков 290 ед,

боевых бронированных машин-999 ЕД,

артиллерийских систем-117 ЕД,

РСЗО-50 ЕД,

средства ПВО - 23 ЕД,

самолетов-46 ЕД,

вертолетов– 68 ед,

автомобильной техники - 454 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня-7.

Отметим, 6 марта председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк сообщил, что за неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков (речь идет об убитых, раненых и пленных россиян). Тогда как при вторжении на 24 февраля войско врага насчитывало 145 тыс. человек наземной армии.

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