Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля по 7 марта. Информация опубликована на странице Генштаба в Facebook, сообщает Politeka.net.
Данные приблизительные, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Итак, примерно захватчики потеряли
- личного состава более 11 000 человек,
- танков 290 ед,
- боевых бронированных машин-999 ЕД,
- артиллерийских систем-117 ЕД,
- РСЗО-50 ЕД,
- средства ПВО - 23 ЕД,
- самолетов-46 ЕД,
- вертолетов– 68 ед,
- автомобильной техники - 454 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-7.
Отметим, 6 марта председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк сообщил, что за неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков (речь идет об убитых, раненых и пленных россиян). Тогда как при вторжении на 24 февраля войско врага насчитывало 145 тыс. человек наземной армии.
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